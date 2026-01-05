Chiara Costanzo l’addio alla giovane ginnasta | Porteremo in pedana il tuo sorriso e la tua eleganza Sei stata una dono prezioso

Chiara Costanzo, giovane ginnasta, ci lascia lasciando un ricordo di sorriso e eleganza. La sua presenza in palestra e in pedana resterà viva nei ricordi di chi l’ha conosciuta, testimonianza della sua dedizione e del suo spirito. Milano si stringe attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di lutto, ricordando una atleta che ha rappresentato un esempio di passione e talento nel mondo della ginnastica.

Milano, 5 gennaio 2026 – "Ciao Chiara! Averti con noi è stato un dono prezioso. Ci mancherai immensamente, ma faremo di tutto per portare ogni giorno in palestra e in pedana il tuo sorriso, il tuo entusiasmo e la tua eleganza". Così la Polisportiva Diaz Accademy Milano ha voluto ricordare Chiara Costanzo in un post pubblicato su Instagram. La ragazza di 16 anni, tra le vittime di Crans-Montana in Svizzera, era una giovane promessa della ginnastica acrobatica, che praticava a livello agonistico.

Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è la 16enne Chiara Costanzo - La giovane milanese è stata identificata oggi dalle autorità svizzere. lanuovasardegna.it

Chiara Costanzo è morta, ora è ufficiale: identificata dal Dna la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana - Strage al Le Constellation, dall'ambasciatore italiano in Svizzera arriva l’ufficialità del decesso della 16enne residente a Milano, 16 anni, studentessa del liceo Moreschi e ginnasta a livello agonis ... msn.com

Radio1 Rai. . #CransMontana Chiara Costanzo aveva 16 anni. È tra le 6 giovanissime vittime italiane. Oggi il feretro sarà sul volo di Stato che riporterà in Italia 5 di loro. La testimonianza della mamma di Chiara, per raccontare il dolore e lo sgomento di tutte - facebook.com facebook

I giovanissimi Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini, Chiara Costanzo,Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti, rimasti coinvolti nell’incendio di Crans Montana, non ce l’hanno fatta. Da docente di liceo, che ha sempre amato tantissimo i suoi stude x.com

