L’abbraccio tra i genitori di Achille e Chiara a Milano il silenzio in pista a Ciampino Tornano a casa le salme dei ragazzi morti a Crans-Montana – La diretta

Le salme di Achille Barosi e Chiara Costanzo, vittime della tragedia di Crans-Montana, sono tornate in Italia. L’arrivo a Milano Linate ha visto un momento di forte emozione, con l’abbraccio dei genitori e il silenzio in aeroporto. Le salme sono state trasportate a casa per il funerale, segnando la fine di un doloroso percorso di lutto e di ricordo.

Momenti di grande commozione all’aeroporto di Milano Linate, dove i genitori di Chiara Costanzo quelli di Achille Barosi, le due vittime milanesi della strage di Crans-Montana Le cinque salme sono arrivate in Italia a bordo di un volo di Stato. La mamma di Chiara è stata poi accolta dal sindaco di Milano Beppe Sala, che l’ha stretta a sé in un gesto di vicinanza istituzionale e umana. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha raccontato a Repubblica: «Ho parlato con i genitori che hanno dimostrato di essere forti, ma sono distrutti da questa situazione. Ora bisogna cercare di dimostrare di essere vicini a loro, di stringerci tutti intorno per cercare di elaborare questa situazione, che nessuno di noi riesce ad accettare, sembra ancora incredibile». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro a Milano: a Linate le salme delle vittime di Crans-Montana. La diretta Leggi anche: Chiara Costanzo e Achille Barosi, oggi il rientro delle salme a Milano: a Linate il volo con le vittime di Crans-Montana. La diretta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Strage Crans-Montana: i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi uniti in un abbraccio struggente a Linate - Il commovente abbraccio dei genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate: un momento di profondo cordoglio e dolore. notizie.it

L’abbraccio tra i genitori di Chiara Costanzo e Achille Barosi all’arrivo delle salme a Linate milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

