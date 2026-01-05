Il Teatro Kennedy di Fasano si prepara ad accogliere lo spettacolo

FASANO – Il sipario del Teatro Kennedy si prepara ad alzarsi su uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa fasanese. Mercoledì 8 gennaio alle ore 20.30, Fasano avrà il privilegio di inaugurare il tour pugliese di "Basta poco", una commedia brillante e "politicamente scorretta" che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La stagione di prosa accende i riflettori: a Fasano arriva "Basta poco"

