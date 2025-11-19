Padova accende i riflettori sul cinema indipendente | arriva Take Talk #1
Sabato 22 novembre, dalle 17:00 fino a mezzanotte, Padova diventa capitale del cinema indipendente con “Take Talk #1”, la prima masterclass collettiva ideata dal collettivo Tak 049 e promossa da Fòrema, all’interno del progetto “YOLO2 – Challenges for young stakeholders in twin transition”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
