Prima stagione di prosa all’Ideale Il 12 dicembre arriva Giannini

Servigliano aspetta la prima stagione di prosa allestita al ‘Teatro Ideale’: ospiti della prima serata per venerdì 12 dicembre alle 21 Giancarlo Giannini e il maestro Davide Cavuti che porteranno in scena ‘Io, il Cinema e la Poesia’. Per questa appuntamento molto sentito l’Amministrazione ha istituito un nuovo pubblico encomio intitolato ‘Premio Ideale’ che sarà dedicato agli ospiti serviglinesi che contribuiranno ad arricchire il patrimonio culturale della comunità. Sarà il sindaco Marco Rotoni a consegnare questo primo riconoscimento proprio a Giancarlo Giannini, personaggio che non ha bisogni di presentazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prima stagione di prosa all’Ideale. Il 12 dicembre arriva Giannini

