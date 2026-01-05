La spilla contro Beatrice Venezi va a ruba | boom di ordini dai teatri di tutta Italia e anche dall’estero

L’attenzione si concentra sulla spilla contro Beatrice Venezi, che sta riscuotendo un crescente interesse tra gli orchestrali italiani. La mobilitazione, partita dai teatri di Venezia e diffusa in tutta Italia, riflette un’attenzione crescente su questa forma di protesta. La richiesta della spilla sta aumentando, coinvolgendo sia il pubblico nazionale che quello internazionale, e testimonia un momento di confronto nel panorama musicale italiano.

Si sta diffondendo in diversi teatri italiani la mobilitazione degli orchestrali della Fenice di Venezia contro l'arrivo di Beatrice Venezi. In occasione del concerto del 31 dicembre, diversi componenti dell'orchestra hanno inscenato appuntandosi una spilla per esprimere la loro contrarietà alla nomina di Venezi – considerata una figura organica a Fratelli d'Italia e al governo – a direttore musicale del teatro. Boom di ordini per la spilla anti-Venezi. Quella stessa spilla, scrive Repubblica, ora sta andando a ruba e potrebbe essere indossata presto anche in altri teatri italiani. Sono oltre 3mila infatti le spillette ordinate nei giorni scorsi da associazioni musicali, cori, docenti universitari, appassionati di opera e non solo.

