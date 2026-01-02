Una spilla contro Beatrice Venezi | al Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia la protesta silenziosa contro la nomina a direttrice musicale stabile
Durante il Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, alcuni lavoratori hanno indossato una spilla come forma di protesta silenziosa contro la recente nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del teatro, a partire da ottobre 2026. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio dissenso riguardo alle decisioni interne e alle future direzioni artistiche del Teatro La Fenice.
Continua la protesta da parte dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile a partire dall’ottobre 2026. In occasione del tradizionale Concerto di Capodanno, in corso in questo momento, Coro e Orchestra hanno indossato una spilla a forma di chiave di violino con un cuore al centro, nera su fondo dorato, come forma di protesta silenziosa. Come si è visto dalle immagini in tv, la spilla è stata indossata anche da parte del pubblico presente in sala. Il dissenso è stato “silenzioso”. “ Con questo gesto, le professoresse e i professori d’orchestra, le artiste e gli artisti del coro e tutto il personale tecnico e amministrativo intendono rendere visibile la propria unità e la determinazione nel difendere la dignità del lavoro e il futuro della Fenice”, hanno affermato le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare»
Leggi anche: Concerto di Capodanno alla Fenice: il coro con la “spilla del dissenso” contro la nomina di Beatrice Venezi
Fenice, la spilla di protesta degli orchestrali contro la nomina di Beatrice Venezi; Fenice, San Silvestro con protesta: orchestra e direttore contro Venezi; Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare; Capodanno alla Fenice: spille indossate da pubblico e orchestrali contro la nomina di Venezi.
La ‘resistenza’ degli orchestrali della Fenice: ecco la spilla contro Beatrice Venezi - ROMA – Una protesta discreta, ma visibile, ha caratterizzato il Concerto di Capodanno 2026 al Teatro La Fenice di Venezia, trasmesso in diretta su Rai 1, dove orchestra e coro (e anche qualche spettat ... dire.it
La Fenice, 10 minuti di applausi e bis al concerto di Capodanno. In scena anche la spilla di protesta dei lavoratori contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale - Al Teatro La Fenice di Venezia non si ferma la protesta dei lavoratori contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile a partire dall'ottobre ... msn.com
Capodanno alla Fenice: spille indossate da pubblico e orchestrali contro la nomina di Venezi - Un repertorio tutto italiano sotto la direzione del Maestro Michele Mariotti che ha aderito alla protesta delle maestranze del Gran Teatro ... rainews.it
Lo avevano detto. E lo hanno fatto. Durante il Concerto di Capodanno, in diretta su Rai 1, orchestra, coro, direttore e una parte significativa del pubblico hanno indossato una spilla di dissenso contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del Teatro - facebook.com facebook
Le maestranze della #Fenice hanno scelto di indossare una spilla dorata raffigurante una chiave di violino con un cuore come segno di protesta contro la nomina di Beatrice #Venezi. #concertocapodanno x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.