Durante il Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, alcuni lavoratori hanno indossato una spilla come forma di protesta silenziosa contro la recente nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del teatro, a partire da ottobre 2026. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio dissenso riguardo alle decisioni interne e alle future direzioni artistiche del Teatro La Fenice.

Continua la protesta da parte dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile a partire dall’ottobre 2026. In occasione del tradizionale Concerto di Capodanno, in corso in questo momento, Coro e Orchestra hanno indossato una spilla a forma di chiave di violino con un cuore al centro, nera su fondo dorato, come forma di protesta silenziosa. Come si è visto dalle immagini in tv, la spilla è stata indossata anche da parte del pubblico presente in sala. Il dissenso è stato “silenzioso”. “ Con questo gesto, le professoresse e i professori d’orchestra, le artiste e gli artisti del coro e tutto il personale tecnico e amministrativo intendono rendere visibile la propria unità e la determinazione nel difendere la dignità del lavoro e il futuro della Fenice”, hanno affermato le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una spilla contro Beatrice Venezi: al Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia la protesta “silenziosa” contro la nomina a direttrice musicale stabile

