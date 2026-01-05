La sentenza del Tribunale Elettricista morto per amianto Maxi risarcimento dal ministero

Il Tribunale ha riconosciuto un maxi risarcimento al familiare di un elettricista deceduto a causa dell'esposizione all’amianto durante i suoi 32 anni di lavoro nell’Arsenale militare della Spezia. L’uomo, principalmente elettricista circuitista e installatore, aveva lavorato a stretto contatto con materiali contenenti amianto. La sentenza evidenzia l’importanza della tutela dei lavoratori e delle responsabilità delle istituzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ha lavorato nell'Arsenale militare della Spezia per trentadue anni, la gran parte dei quali spesi come elettricista circuitista e installatore, a stretto contatto con materiali contenenti amianto. Un killer silenzioso che ha presentato il conto diversi decenni dopo, con il decesso dell'uomo – avvenuto a causa di mesotelioma pleurico – risalente all'estate di tre anni fa. Una morte per la quale il Tribunale civile della Spezia ha condannato lo stato a risarcire la vedova e le figlie dell'uomo, con oltre 650mila euro, ravvisando responsabilità del datore di lavoro in ordine alla mancanza di idonei strumenti di prevenzione del rischio, a fronte della riconosciuta nocività dell'ambiente per la diffusione di fibre di amianto liberate a causa dell'uso del materiale killer nelle officine dell'arsenale militare spezzino.

