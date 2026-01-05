La Reggia di Caserta ritrova la sua Peschiera nella calza della Befana

La Reggia di Caserta riapre al pubblico la Peschiera Grande, una delle aree più suggestive del Parco Reale, in occasione della festa dell’Epifania. Dopo i lavori di riqualificazione, questa storica zona torna accessibile, offrendo ai visitatori l’opportunità di ammirare nuovamente uno dei punti di maggiore interesse della reggia. Un'occasione per riscoprire un patrimonio storico e naturalistico nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

La Reggia ritrova la Peschiera Grande nella calza della Befana. Nel giorno dell'Epifania, infatti, l'area - tra le più suggestive del Parco Reale - sarà riaperta al pubblico dopo i lunghi lavori di riqualificazione. "La riapertura di questo luogo è un gesto dal valore simbolico profondo

