Nella calza della Befana | 10 regali che stimolano la creatività
La calza della Befana rappresenta un momento di riflessione anche sui doni, offrendo l’opportunità di scegliere regali che stimolino la creatività. In questo articolo, vi proponiamo dieci idee pensate per incoraggiare l’immaginazione e l’apprendimento, rendendo questa tradizione un’occasione di crescita personale e divertimento, senza eccessi o artifici.
L a Befana, che chiude tutte le feste è un’occasione perfetta per ripensare il modo in cui facciamo regali. Sempre più genitori scelgono doni creativi ed esperienziali, capaci di andare oltre l’effetto sorpresa del momento e di lasciare qualcosa che duri nel tempo. Una scelta educativa e stimolante. Leggi anche › Non solo calze della Befana. Significato e tradizioni dell’Epifania nel mondo Befana e regali creativi, coppia perfetta. Negli ultimi anni, in Italia, i regali esperienziali sono cresciuti in modo significativo, triplicando dal 2004 al 2025. Laboratori creativi, corsi di musica, attività artistiche o manuali rispondono a un bisogno sempre più sentito: offrire ai più piccoli esperienze che stimolino curiosità, autostima e immaginazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
