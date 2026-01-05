Svizzera | la madre di Giovanni Tamburi | Grazie a Meloni mi è stata vicina come una sorella

La madre di Giovanni Tamburi esprime gratitudine nei confronti di Giorgia Meloni, ringraziandola per il supporto e l’affetto dimostrato. In un messaggio sincero, sottolinea come l’appoggio della premier sia stato significativo, paragonandolo a quello tra sorelle. Un gesto di vicinanza che evidenzia l’importanza delle relazioni umane e del sostegno reciproco in momenti difficili.

"Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini e ringrazio tantissimo Giorgia Meloni. Mi è stata vicina personalmente, dandomi tutto il suo appoggio come se fossi stata sua sorella: da mamma a mamma da cuore a cuore. Abbiamo una grande presidente, questo per favore ditelo". Lo ha detto Carla Masiello, la madre di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese vittima della strage di Crans-Montana, in Svizzera, intervenendo telefonicamente alla trasmissione televisiva di Mediaset, "Zona Bianca".

Carla Masiello, la madre del ragazzo disperso a Crans-Montana in Svizzera: «Ditemi se mio figlio è vivo o morto» - La madre Carla Masiello: «Sono due giorni che non ho notizie, l'attesa è snervante. corrieredibologna.corriere.it

La mamma di Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana: “Rispetto per i nostri figli, non si sono resi conto delle fiamme” - La madre respinge le accuse dei “leoni da tastiera” e dice: “A quell’età non si accorgono del pericolo, ... fanpage.it

L’ATTESA DI UN PADRE E DI UNA MADRE Dopo la strage dei giovani in Svizzera ho molto pensato a cosa stia a cuore ad un padre e ad una madre. Sapere che il proprio figlio o la propria figlia siano vivi. Che possano tornare a casa sani e salvi. Mi chiedo a - facebook.com facebook

#Svizzera Una potente esplosione seguita da un vasto incendio è stata segnalata in un bar di #CransMontana durante i festeggiamenti di #Capodanno. Si temono molte persone morte. Affidiamo alla Santa Madre di Dio le anime dei defunti e la salute dei f x.com

