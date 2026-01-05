La luce dell’Epifania a Calvi | Befana e concerto per celebrare fede tradizione e speranza

A Calvi, l’Epifania rappresenta un momento di tradizione e comunione, con eventi che coinvolgono la comunità e rafforzano il senso di appartenenza. La manifestazione, arrivata alla sua sedicesima edizione, include la tradizionale presenza della Befana e un concerto, offrendo un’occasione per condividere fede, speranza e valori radicati nel territorio. Un momento di riflessione e convivialità che rinnova l’importanza delle tradizioni locali.

Tempo di lettura: 3 minuti A Calvi l’Epifania si conferma un appuntamento particolarmente sentito e partecipato, celebrato con due eventi simbolo della tradizione e della condivisione, entrambi giunti, così come l’intera rassegna Fantasie di Natale, alla XVI edizione. La giornata del 6 gennaio si aprirà in mattinata, alle ore 12:00 in Piazza Roma, con l’atteso arrivo della Befana, pronta a portare sorrisi, regali e dolciumi a tutti i bambini presenti. Un momento di festa pensato per i più piccoli, che anima la piazza principale del paese e rinnova una tradizione capace di unire intere generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La luce dell’Epifania a Calvi: Befana e concerto per celebrare fede, tradizione e speranza Leggi anche: Epifania e Befana: origini, leggende e come spiegare la tradizione ai bambini Leggi anche: A Cesenatico Epifania di musica e tradizione, in piazza la Befana e i canti dei Pasquaroli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. «Panevin», laser, giochi di luce e trenini al posto del rogo della Befana: «Il falò inquina troppo» - Soltanto la pioggia prevista per oggi potrebbe spegnere la tradizione dei falò, ribattezzati «Panevin» o «Brùsa la vecìa», che nel Veneto animano la festa dell’Epifania. corrieredelveneto.corriere.it FRASI E IMMAGINI AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2025/ “Seguiamo tutti la luce alla ricerca di Cristo” - Frasi e immagini per i vostri auguri buona Befana 2025: da qualche spunto divertente fino alle filastrocche, i nostri consigli per il 6 gennaio Chiudendo questo 2 di gennaio con una nuovissima ... ilsussidiario.net Fra Francesco Mauro Del Grosso, OFM. . Nella festa dell’Epifania ci raccogliamo nella preghiera comune, lasciandoci guidare dalla luce che è venuta nel mondo. Come in un salmo responsoriale, la nostra voce si fa invocazione e affidamento: chiediamo che l - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.