A Cesenatico Epifania di musica e tradizione in piazza la Befana e i canti dei Pasquaroli

Il 6 gennaio a Cesenatico si conclude il periodo natalizio con una giornata dedicata alla tradizione e alla musica. In piazza si svolgono eventi che coinvolgono la figura della Befana e i canti dei Pasquaroli, offrendo un momento di cultura e convivialità per tutta la comunità. Un’occasione per vivere la festa in modo autentico, tra tradizioni popolari e momenti di incontro.

