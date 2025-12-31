A Cesenatico Epifania di musica e tradizione in piazza la Befana e i canti dei Pasquaroli
Il 6 gennaio a Cesenatico si conclude il periodo natalizio con una giornata dedicata alla tradizione e alla musica. In piazza si svolgono eventi che coinvolgono la figura della Befana e i canti dei Pasquaroli, offrendo un momento di cultura e convivialità per tutta la comunità. Un’occasione per vivere la festa in modo autentico, tra tradizioni popolari e momenti di incontro.
Le feste a Cesenatico si chiudono il 6 gennaio con una giornata all'insegna della tradizione e del divertimento. A partire dalle 14.30, in piazza Ciceruacchio torna la "Pasquella sul Porto Canale": i tipici canti romagnoli verranno suonati per l'occasione dai gruppi di Pasquaroli, intervallati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
