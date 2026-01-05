La Juventus si muove per Federico Chiesa mentre il Liverpool deve affrontare la decisione di gennaio

La Juventus è attivamente coinvolta nella trattativa per Federico Chiesa, mentre il Liverpool si prepara a una decisione importante in vista del mercato di gennaio. Di seguito, riportiamo fedelmente un aggiornamento proveniente da un sito inglese, rivolto a lettori meno abituati alla lingua inglese, per offrire informazioni chiare e precise sulla situazione attuale.

L'ala del Liverpool Federico Chiesa è collegata ad un trasferimento questo mese con i giganti europei della Juventus che mostrano interesse a riportarlo indietro. Il 28enne, che ha scambiato l'Allianz Stadium con l'Anfield nell'estate del 2024, si ritrova a un bivio a metà della sua seconda stagione in Inghilterra, con la Vecchia Signora desiderosa di riportare la sua ex stella in Serie A. Mercato Roma, la Juve si muove per il "Chiesa bis"; JUVENTUS NORTON-CUFFY Juventus pronta a tre colpi: Chiesa, Norton-Cuffy e Guido Rodriguez per Spalletti; Juventus, il punto sul mercato di gennaio: da Tonali a Frattesi; Il goal of the day è di Federico Chiesa. Chiesa torna alla Juventus: dove giocherebbe con Spalletti - La Juve punta al ritorno di Federico Chiesa nel mercato invernale: una soluzione che intriga il tecnico bianconero Spalletti ... calciomercato.it

Calciomercato Juventus, sorpresa: il ritorno di Chiesa in bianconero? Ipotesi concreta - Rumor - Quella che sembrava una suggestione si è quantomeno trasformata in un oggetto di concreta discussione. affaritaliani.it

Chiesa avrebbe voglia di tornare alla Juventus: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Federico Chiesa: "Il nome invece che vi stiamo facendo con convinzione in queste ore è ... tuttojuve.com

Chiesa, bivio di gennaio: Napoli vigila, Juve in agguato Federico Chiesa è uno dei profili monitorati dal Napoli per rinforzare l’attacco in questo mercato di gennaio, ma la partita è tutt’altro che semplice. Sullo sfondo si muove con decisione la Juventus, pronta - facebook.com facebook

La #Juventus non è interessata a #Dovbyk, mentre #Sorloth non è un nome fattibile per gennaio e Darwin #Nunez non si muove dall' #AlHilal. Al momento non c'è l'idea di andare a a prendere un altro centravanti in questa sessione di mercato. @OggiSportNo x.com

