Chiesa torna in Serie A? Quella squadra si da di nuovo sotto per l’ex Juventus Ma il Liverpool deve pagare parte dell’ingaggio

Chiesa torna in Serie A? Quella squadra si fa di nuovo sotto per l’ex Juventus. Ma il Liverpool deve pagare parte dell’ingaggio per rendere l’operazione fattibile. Il nome di Federico Chiesa torna a infiammare i sogni di mercato dell’ Inter in vista della finestra di riparazione di gennaio. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Alfio Musmarra, il quale ha delineato uno scenario che vedrebbe l’esterno della Nazionale pronto a chiudere anticipatamente la sua deludente parentesi in Premier League per riabbracciare la Serie A. L’avventura al Liverpool non ha infatti sortito gli effetti sperati: tra infortuni e uno scarso feeling con il tecnico Arne Slot, Chiesa ha collezionato appena una manciata di minuti anche in questa stagione, sentendosi ormai un corpo estraneo al progetto dei Reds. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

