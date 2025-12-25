per rendere l’operazione fattibile. Il nome di Federico Chiesa torna a infiammare i sogni di mercato dell’ Inter in vista della finestra di riparazione di gennaio. A rilanciare l’indiscrezione è il giornalista Alfio Musmarra, il quale ha delineato uno scenario che vedrebbe l’esterno della Nazionale pronto a chiudere anticipatamente la sua deludente parentesi in Premier League per riabbracciare la Serie A. L’avventura al Liverpool non ha infatti sortito gli effetti sperati: tra infortuni e uno scarso feeling con il tecnico Arne Slot, Chiesa ha collezionato appena una manciata di minuti anche in questa stagione, sentendosi ormai un corpo estraneo al progetto dei Reds. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiesa torna in Serie A? Quella squadra si fa di nuovo sotto per l’ex Juventus. Ma il Liverpool deve pagare parte dell’ingaggio

Leggi anche: Chiesa torna in Serie A? Quella squadra si da di nuovo sotto per l’ex Juventus. Ma il Liverpool deve pagare parte dell’ingaggio

Leggi anche: Chiesa miglior giocatore di settembre del Liverpool: l’ex Juventus torna a brillare in Inghilterra, il premio certifica il momento d’oro dell’attaccante – FOTO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chiesa torna in Serie A? L'ex Juve nel mirino di un'italiana; Chiesa torna in Serie A? L’ex attaccante della Juventus nel mirino di una squadra italiana Dovrà sostituire una stella del club | la situazione; Chiesa può tornare in Italia, ma niente Napoli o Roma: Già fatta una chiacchierata; Dea, torna di moda il nome di Chiesa: l'ex Juve per rianimare l'attacco, Liverpool pronto ad aprire.

Chiesa ritorna in Serie A? Avviati i contatti con un club italiano. Il giocatore spinge per questa soluzione - Le ultimissime su questa trattativa Il nome di Chiesa torna a essere uno dei più caldi nel panorama del c ... calcionews24.com