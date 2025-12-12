Billie Jean King critica la ‘Battaglia dei sessi’ Kyrgios risponde | Non frega a nessuno

La 'Battaglia dei Sessi' tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, prevista per il 28 dicembre a Dubai, ha suscitato reazioni contrastanti. Billie Jean King ha espresso critiche, mentre Kyrgios ha risposto con indifferenza, alimentando il dibattito sulle tensioni e le divisioni nel mondo del tennis.

(Adnkronos) – La 'Battaglia dei Sessi' piuttosto che unire, sembra dividere. Il match, fissato per il prossimo 28 dicembre a Dubai, tra la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, scivolato al 672esimo posto di quello Atp e da tempo lontano dai campi, ha acceso le polemiche nelle ultime ore. A parlarne .

