Billie Jean King critica la ‘Battaglia dei sessi’ Kyrgios risponde | Non frega a nessuno

Periodicodaily.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 'Battaglia dei Sessi' tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, prevista per il 28 dicembre a Dubai, ha suscitato reazioni contrastanti. Billie Jean King ha espresso critiche, mentre Kyrgios ha risposto con indifferenza, alimentando il dibattito sulle tensioni e le divisioni nel mondo del tennis.

(Adnkronos) – La 'Battaglia dei Sessi' piuttosto che unire, sembra dividere. Il match, fissato per il prossimo 28 dicembre a Dubai, tra la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, scivolato al 672esimo posto di quello Atp e da tempo lontano dai campi, ha acceso le polemiche nelle ultime ore. A parlarne . Periodicodaily.com

Immagine generica

billie jean king criticaBillie Jean King critica "La battaglia dei sessi" di Sabalenka: "La nostra era un cambiamento sociale, questo no" - La nuova partita di tennis "Battle of the Sexes" tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios si sta avvicinando e il dibattito si fa sempre più acceso sul fatto che questa partita amichevole (28 dicembre a Dub ... gamereactor.it

billie jean king criticaBillie Jean King critica la 'Battaglia dei sessi', Kyrgios risponde: "Non frega a nessuno" - Il match, fissato per il prossimo 28 dicembre a Dubai, tra la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios, scivolato al 6 ... adnkronos.com

Best of Billie Jean King at the US Open

Video Best of Billie Jean King at the US Open