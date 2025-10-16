Comunicato Stampa | Valorem Reply porta l' AI in campo con Microsoft e ITF alla Billie Jean King Cup by Gainbridge
In un torneo d'élite come la Billie Jean King Cup, uno dei pochi a consentire il coaching a bordo campo, le decisioni tattiche devono essere rapide e di assoluta precisione. In un contesto così competitivo, anche la minima variazione nei tempi di risposta al servizio o nel posizionamento della palla può influire sull'esito di un incontro. Per rispondere a questa sfida, Valorem Reply, Microsoft e ITF hanno progettato Match Insights come applicazione cloud-native basata sui servizi Microsoft Azure Data & AI. La piattaforma acquisisce ed elabora in tempo reale dati provenienti da telecamere ad alta velocità e dai sistemi di campo, fornendo analisi immediatamente utilizzabili che consentono ad allenatori e giocatrici di prendere decisioni tattiche durante il match. 🔗 Leggi su Iltempo.it
