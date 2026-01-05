La calma dei mercati e le paure cinesi Il grande gioco del petrolio in Venezuela

I mercati globali mostrano stabilità, nonostante le tensioni in Venezuela e le preoccupazioni legate alla Cina. A pochi giorni dall’evento che ha rimosso Nicolás Maduro, gli investitori restano cauti, osservando con attenzione il delicato equilibrio tra le dinamiche geopolitiche e il mercato del petrolio. Questa situazione evidenzia come le vicende venezuelane continuino a influenzare l’andamento delle risorse energetiche e le strategie internazionali.

Calma piatta, anzi, una certa effervescenza. Non è ancora l'ora del panico sui mercati mondiali, a tre giorni dal colpo di mano americano che ha portato alla destituzione coatta di Nicolas Maduro. Non bisogna mai dimenticare che il Venezuela detiene il 17% delle riserve petrolifere del globo (oggi i 660 mila barili giornalieri di petrolio venezuelano riforniscono per il 35% gli Stati Uniti, per il 41% la Cina, per il 9% l'India e la Spagna), praticamente un quinto dell'intero greggio. Una crisi politica non può, dunque, per forza di cose non avere ripercussioni sui listini e sulle quotazioni. Eppure, almeno per il momento, sembra prevalere la prudenza.

