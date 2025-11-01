Il grande gioco del petrolio | Chevron e Exxon rilanciano la produzione Lukoil vende gli asset esteri

Dopo le sanzioni statunitensi a Lukoil e Rosneft, primi colossi russi colpiti da Washington nel secondo mandato di Donald Trump, il grande gioco mondiale del petrolio tra gli Usa, Mosca e gli altri attori globali coinvolti è accelerato. In tal senso, è ben importante calibrare il gioco delle aspettative dei governi e dei cartelli, come l’ Opec+, con quelle delle compagnie private e del mercato. Geopolitica, corsa ai profitti e nuove rotte di fornitura si mescolano in un intreccio complesso. In tal senso è bene sottolineare alcune notizie. Exxon e Chevron, produzione record. Innanzitutto, nonostante una lunga fase di prezzi bassi i colossi americani hanno aumentato la produzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il grande gioco del petrolio: Chevron e Exxon rilanciano la produzione, Lukoil vende gli asset esteri

Scopri altri approfondimenti

QUESTA SERA, ALLE ORE 22:00 “Il Venezuela e la fortezza americana”: è il titolo della nuova puntata de “Il Grande Gioco”, questa sera alle 22 sul canale 550. Con il Direttore di Domino Dario Fabbri un'analisi delle ragioni della pressione crescente di Washi - facebook.com Vai su Facebook

Il grande gioco del petrolio: Chevron e Exxon rilanciano la produzione, Lukoil vende gli asset esteri - Dopo le sanzioni statunitensi a Lukoil e Rosneft, primi colossi russi colpiti da Washington nel secondo mandato di Donald Trump, il grande gioco mondiale del petrolio tra gli Usa, Mosca e gli altri at ... Come scrive msn.com

Petrolio, perché i giganti Usa Exxon e Chevron sono ai ferri corti e quali possono essere le conseguenze - Exxon Mobil e Chevron sono ai ferri corti per il controllo di uno dei progetti petroliferi più ambiti al mondo, una contesa che sta incrinando i rapporti tra i vertici delle due multinazionali ... Si legge su milanofinanza.it

Caracas, 'Chevron pagherà per il petrolio venezuelano' - La ripresa delle attività della compagnia petrolifera statunitense Chevron in Venezuela garantirà il pagamento delle dovute royalties allo Stato. Si legge su ansa.it