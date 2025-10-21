Capello sbalordito da Conte dopo PSV-Napoli | Mai visto così La risposta | Porto la frusta

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capello durissimo dopo il tracollo del Napoli contro il PSV: “Squadra senza cuore, Conte irriconoscibile in panchina”. La risposta del mister. 🔗 Leggi su Fanpage.it

capello sbalordito conte dopoTracollo Napoli, Capello a Sky: "Che tristezza, oggi ho visto un Conte mogio mogio" - Fabio Capello, intervenuto nel post partita di Sky Sport dopo la brutta sconfitta del Napoli in casa del PSV, ha commentato così la prestazione degli azzurri di Conte: "Il ... Secondo tuttonapoli.net

capello sbalordito conte dopoCapello contro Conte: "Non è il solito, mai visto così mogio. Il Napoli non corre e non si arrabbia" - La peggior sconfitta europea nella carriera da allenatore di Antonio Conte è una macchia destinata a rimanere nel percorso ricco di successi e traguardi prestigiosi del tecnico del Napoli. Si legge su calciomercato.com

capello sbalordito conte dopoCapello spietato, che attacco al Napoli in diretta tv: "Squadra senza cuore. E Conte mi sorprende, mai visto così" - L'ex tecnico ci va giù duro dopo la pesante sconfitta in Champions contro il Psv: "Il tecnico lo vedo moscio, è la cosa che mi preoccupa di più" ... Da corrieredellosport.it

