Doni musicali e tanti sorrisi per i piccoli pazienti | all' ospedale Salesi una giornata speciale con la Polizia

Anconatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Ancona ha promosso una nuova iniziativa dedicata ai bambini dell’Ospedaletto Salesi, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità e sostegno emotivo attraverso il potere della musica. La musica, riconosciuta come strumento capace di favorire benessere, ridurre l’ansia e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altre letture consigliate

Tradizione natalizia. Doni e tanti sorrisi all’ospedale "Lotti" - Anche quest’anno in occasione del Natale e in linea con lo spirito delle feste si è rinnovata una bella tradizione che cerca di diffondere serenità e affetto a chi vive situazioni di difficoltà: ... Lo riporta lanazione.it

Al San Martino di Oristano doni e sorrisi per i piccoli pazienti ricoverati - Nell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano, come ogni anno, sono arrivate tante associazioni e volontari per rendere più ... Da unionesarda.it

La Carrarese porta doni e sorrisi ai bambini dell'Ospedale del Cuore - I calciatori della Carrarese visitano l'Ospedale del Cuore, regalando sorrisi e doni ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Come scrive lanazione.it

Sorpresa a pediatria del Sant’Andrea: c’è Spider Man in corsia tra sorrisi, abbracci e piccoli doni - Sorpresa inaspettata, gioia e tanti sorrisi grazie alla Croce Rossa per i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Neonatologia Gaslini della Spezia (polo del "Gaslini diffuso"). msn.com scrive

Portano panettoni agli anziani "I doni più grandi per chi è solo sono la compagnia e i sorrisi" - Anche quest’anno, come oramai da tradizione, il comitato di quartiere Romiti ha iniziato la distribuzione dei panettoni casa per casa agli anziani oltre i novanta anni come dono di buon Natale. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

