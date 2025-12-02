Doni musicali e tanti sorrisi per i piccoli pazienti | all' ospedale Salesi una giornata speciale con la Polizia

La Polizia di Stato di Ancona ha promosso una nuova iniziativa dedicata ai bambini dell’Ospedaletto Salesi, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità e sostegno emotivo attraverso il potere della musica. La musica, riconosciuta come strumento capace di favorire benessere, ridurre l’ansia e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

