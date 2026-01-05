La Befana è arrivata in anticipo per i piccoli ricoverati all' ospedale | calze e giochi consegnati in reparto
La Befana è arrivata in anticipo nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, portando calze e giochi ai piccoli ricoverati. Nei primi giorni del nuovo anno, associazioni, istituzioni e aziende locali hanno collaborato per rendere più sereno il soggiorno dei bambini, dimostrando solidarietà e attenzione verso le famiglie in ospedale. Un gesto che ha portato un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un momento speciale.
Nei primi giorni del nuovo anno il reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna è stato animato da iniziative di solidarietà rivolte ai bambini ricoverati, grazie all’impegno di associazioni, istituzioni e aziende del territorio. Momenti di condivisione che hanno contribuito a creare un clima di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: La donazione alla Pediatria: omaggi ai piccoli ricoverati e giochi per le aree comuni del reparto
Leggi anche: La befana torna in piazza Matteotti per regalare calze, caramelle e dolciumi ai più piccoli
La Befana in anticipo, arriva già oggi carica di doni - A San Mauro Pascoli l’associazione Torre, con il patrocinio del Comune, organizza martedì 6 gennaio alle 15. msn.com
È arrivata la Befana nei punti vendita Coop.fi! Scorri il carosello per scoprire alcuni dei prodotti a sconto pensati per grandi e piccini. Vuoi vedere tutte le offerte Sfoglia il volantino online su coopfirenze.it ! - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.