La Befana è arrivata in anticipo per i piccoli ricoverati all' ospedale | calze e giochi consegnati in reparto

La Befana è arrivata in anticipo nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ravenna, portando calze e giochi ai piccoli ricoverati. Nei primi giorni del nuovo anno, associazioni, istituzioni e aziende locali hanno collaborato per rendere più sereno il soggiorno dei bambini, dimostrando solidarietà e attenzione verso le famiglie in ospedale. Un gesto che ha portato un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie in un momento speciale.

