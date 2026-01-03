Befana in tutti i modi. Doni, calze e golosità.

La tradizione della Befana si rinnova con varie modalità, tra doni, calze e golosità. Per celebrare questa festività, si presenta

"Il buono, lo gnomo e il cattivo": per la Befana arriva lo spettacolo di burattini con Italo Pecoretti. Martedì dalle 16 all’ex Meucci – si tratta dell’ultimo appuntamento di " Vernio sotto l’albero " – andrà in scena lo spettacolo, a cura di Terzostudio, con ingresso libero. Come da tradizione, la trama di questa farsa per burattini affronta in modo dinamico e divertente, i grandi temi dell’esistenza umana. Un’ esilarante commedia dagli ingredienti antichi ma sempre attuali che sapra? divertire il pubblico di adulti e bambini. Tante iniziative per incontrare la dolce vecchietta anche a Montemurlo: c’è la Befana Vab che arriva direttamente a casa dei bambini, la Befana Avis che aspetta i bambini in Sala Banti, al Circolo Gelli di Bagnolo e in piazza Castello alla Rocca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

