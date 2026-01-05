Khamenei pronto alla fuga? La vicenda di Maduro pesa sull’Iran
Recenti voci suggeriscono che Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, potrebbe aver pianificato una fuga verso Mosca in caso di crisi. Questa situazione riflette le tensioni interne e il clima di incertezza che coinvolge l’élite della Repubblica Islamica, segnando un momento delicato nella politica e nella stabilità del paese.
Le indiscrezioni secondo cui la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, avrebbe predisposto un piano di fuga verso Mosca in caso di collasso del regime offrono uno spaccato rivelatore sullo stato di nervosismo che attraversa oggi l’élite della Repubblica Islamica. Secondo un rapporto di intelligence condiviso col Times di Londra, Khamenei, 86 anni, lascerebbe Teheran insieme al suo nucleo più ristretto – familiari e collaboratori fidati, incluso il figlio Mojtaba, indicato da tempo come possibile successore – qualora le forze di sicurezza non riuscissero a contenere le proteste o iniziassero a defezionare. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: Iran nel caos, Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cade
Leggi anche: Iran, Times: “Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste”
Iran, Times: “Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste” - Un rapporto d'intelligence rivela il piano di fuga dell'Ayatollah in Russia con 20 familiari se le proteste dovessero intensificarsi ... ilfattoquotidiano.it
Iran, Ali Khamenei pronto a fuggire a Mosca. Il piano per mettere al sicuro i suoi (e 95 miliardi di dollari) - La Guida Suprema teme uno scenario in cui le forze di sicurezza iraniane non saranno in grado di reprimere le manifestazioni ... blitzquotidiano.it
Iran, Khamenei è pronto a scappare in Bielorussia?/ “La cattura di Maduro è un segnale anche per lui” - Le voci sulla guida suprema dell'Iran: "Attacco in Venezuela un segnale anche per lui" ... ilsussidiario.net
Secondo il Jerusalem Post e The Times, la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei avrebbe pronto un “Piano B”: fuga a Mosca con famiglia e fedelissimi se le proteste dovessero far crollare il regime. shorturl.at/DIrIZ #iran #khamenei #proteste x.com
Continuano le proteste contro il carovita e il governo iraniano. Coinvolte 174 località. Khamenei: "I rivoltosi vanno rimessi a posto". Tutti gli aggiornamenti al link https://shorturl.at/rPHh0 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.