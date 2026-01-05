Khamenei pronto alla fuga? La vicenda di Maduro pesa sull’Iran

Da formiche.net 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti voci suggeriscono che Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran, potrebbe aver pianificato una fuga verso Mosca in caso di crisi. Questa situazione riflette le tensioni interne e il clima di incertezza che coinvolge l’élite della Repubblica Islamica, segnando un momento delicato nella politica e nella stabilità del paese.

Le indiscrezioni secondo cui la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, avrebbe predisposto un piano di fuga verso Mosca in caso di collasso del regime offrono uno spaccato rivelatore sullo stato di nervosismo che attraversa oggi l’élite della Repubblica Islamica. Secondo un rapporto di intelligence condiviso col Times  di Londra, Khamenei, 86 anni, lascerebbe Teheran insieme al suo nucleo più ristretto – familiari e collaboratori fidati, incluso il figlio Mojtaba, indicato da tempo come possibile successore – qualora le forze di sicurezza non riuscissero a contenere le proteste o iniziassero a defezionare. 🔗 Leggi su Formiche.net

khamenei pronto alla fuga la vicenda di maduro pesa sull8217iran

© Formiche.net - Khamenei pronto alla fuga? La vicenda di Maduro pesa sull’Iran

Leggi anche: Iran nel caos, Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cade

Leggi anche: Iran, Times: “Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

khamenei pronto fuga vicendaIran, Times: “Khamenei pronto a fuggire a Mosca se il regime cadesse per le proteste” - Un rapporto d'intelligence rivela il piano di fuga dell'Ayatollah in Russia con 20 familiari se le proteste dovessero intensificarsi ... ilfattoquotidiano.it

khamenei pronto fuga vicendaIran, Ali Khamenei pronto a fuggire a Mosca. Il piano per mettere al sicuro i suoi (e 95 miliardi di dollari) - La Guida Suprema teme uno scenario in cui le forze di sicurezza iraniane non saranno in grado di reprimere le manifestazioni ... blitzquotidiano.it

khamenei pronto fuga vicendaIran, Khamenei è pronto a scappare in Bielorussia?/ “La cattura di Maduro è un segnale anche per lui” - Le voci sulla guida suprema dell'Iran: "Attacco in Venezuela un segnale anche per lui" ... ilsussidiario.net

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.