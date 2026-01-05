Iran nel caos Khamenei pronto a fuggire in Russia se il regime cade
L'attuale situazione in Iran appare instabile, con segnali di tensione crescente. Secondo fonti non confermate, l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema del paese, potrebbe valutare un trasferimento in Russia nel caso di un crollo del regime. La situazione rimane in evoluzione, mentre la comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi di un contesto politico complesso e delicato.
La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, sarebbe pronto a fuggire a Mosca, in Russia, se il regime islamico dovesse cadere. Secondo il quotidiano britannico The Times il piano prevede che Khamenei, 86 anni, fugga dall'Iran insieme a una ventina di persone, tra familiari, compreso il figlio Mojtaba, e fedelissimi. Il progetto di lasciare il Paese scatterebbe nel caso in cui l'apparato militare non riuscisse a contenere le proteste in corso da due settimane contro il regime e la crisi economica. Diverse le città coinvolte nella ribellione. Almeno 16 persone sono state uccise nei disordini soltanto negli ultimi sette giorni, hanno fatto sapere alcune associazioni per i diritti umani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
