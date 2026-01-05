Juventus | Inter e Barcellona avanti per Cancelo

L’Inter si riavvicina a João Cancelo, attualmente all’Al Hilal, dopo un periodo di incertezza nella trattativa. Fabrizio Romano ha aggiornato sulla possibilità di un trasferimento, che vede i nerazzurri tra le società interessate, insieme a Barcellona e Juventus, che sono comunque in corsa per il laterale portoghese. La situazione rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane.

