Juventus clamoroso | Juve avanti sull’Inter per Cancelo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter potrebbe aver deciso di non proseguire con l’interesse per João Cancelo, aprendo la strada a possibili sviluppi per la Juventus. La situazione potrebbe influenzare i futuri movimenti di mercato delle due squadre, modificando gli equilibri nelle trattative per il calciatore portoghese. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere le prossime mosse di Juventus e Inter.

L’Inter abbandona la pista Cancelo? In base a quanto riporta Tuttosport, l’inter sembra si stia tirando indietro dalla pista che potrebbe riportare Cancelo in Serie A. Jorge Mendes sta cercando di piazzare il proprio assistito in Serie A, ma l’Inter non sembra entusiasta di dover investire su un over 30 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, clamoroso: Juve avanti sull’Inter per Cancelo Leggi anche: Cancelo può tornare in Italia e alla Juve? Romano frena le voci sull’ex Inter Leggi anche: Cancelo Inter, pronto il clamoroso ritorno. Tutto collegato con Inzaghi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno; Avanti con Spalletti: il piano della Juventus è chiaro, pronto il rinnovo. I dettagli; Pisa-Juventus 0-2, le pagelle: Kalulu eroe a sorpresa (7), Yildiz si sacrifica e raddoppia (7), Zhegrova dà la scossa (7); Juve, si valuta il ritorno di Chiesa: ok di Spalletti. Juve, si valuta il ritorno di Chiesa: ok di Spalletti - L’ex bianconero ora al Liverpool piace alla Juventus e a Spalletti, ma economicamente serve una formula giusta: Federico vorrà lasciare la Premier? sport.quotidiano.net

Paganini: "Mercato intrigante e Juve mina vagante, ma le coppe a marzo saranno decisive” - Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio ospite della trasmissione Maracanà commentando i temi caldi della Serie A soprattutto in chiave mercato. tuttojuve.com

Pagina 4 | Juve, il pagellone 2025: Kalulu rinasce, Kelly cosa fa, McKennie l’aggiustatutto, Vlahovic flop - Tutti i voti e i giudizi dell'anno bianconero: dalle scelte folli e insensate di Motta al lavoro di Spalletti. tuttosport.com

Tonali costa troppo,la Juventus chiude un altro clamoroso colpo..altro.. - facebook.com facebook

Clamoroso: la #Juventus sta valutando il ritorno di Federico #Chiesa in prestito a Gennaio. Ti piacerebbe un suo ritorno x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.