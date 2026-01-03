Cancelo bivio europeo | Inter in attesa Barcellona riflette

João Cancelo, protagonista delle trattative di mercato, si trova in una fase di decisione tra due opzioni principali: un possibile ritorno all’Inter o un trasferimento al Barcellona. Mentre le attività sul campo sono ferme, le discussioni tra club e agenti proseguono tra telefonate e incontri strategici. La scelta del calciatore rappresenta un bivio importante nel panorama europeo, con conseguenze che potrebbero influenzare le prossime stagioni di entrambe le squadre.

La partita non si gioca in campo, ma tra scrivanie, telefoni e attese strategiche. João Cancelo è tornato al centro del mercato europeo e il suo futuro, oggi, oscilla tra due direzioni precise: ritorno a Milano oppure nuova tappa a Barcellona. In mezzo c’è l’Arabia, che ha già fatto la sua mossa più chiara. Cancelo fuori dai piani sauditi. L’ Al-Hilal ha rotto gli indugi: Cancelo è stato escluso da tutte le liste, campionato e Champions asiatica comprese. Una scelta che equivale a un messaggio netto: la separazione è inevitabile e va consumata in questa finestra di mercato. Il laterale portoghese, di fatto, è sul mercato e decide lui tempi e direzione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

