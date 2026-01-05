Juventus | i tempi di rientro di Gatti e Rugani

La Juventus tiene sotto controllo le condizioni di Federico Gatti e Daniele Rugani, attualmente fuori dal campo per infortunio. La società e lo staff medico seguono con attenzione i tempi di recupero dei difensori, fondamentali per la rosa di Luciano Spalletti. Restano da valutare i progressi e le tempistiche di rientro, con l’obiettivo di ristabilire la piena disponibilità dei giocatori nel più breve tempo possibile.

La Juventus monitora con attenzione l’infermeria in difesa, dove Federico Gatti e Daniele Rugani rappresentano due assenze pesanti per Luciano Spalletti. Il tecnico, che ha costruito una retroguardia solida con Bremer e Kalulu come titolari, attende il ritorno dei due azzurri per allungare le rotazioni e gestire meglio un calendario L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

