Tempi di recupero Gatti | quanto starà fuori il difensore della Juventus dopo la lesione del menisco Le prime sensazioni sul rientro
Tempi di recupero Gatti, il difensore della Juventus fuori per oltre un mese. La lesione del menisco è confermata: i tempi esatti saranno noti dopo l’intervento. La Juventus dovrà fare a meno di Federico Gatti per un periodo significativo. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità del problema riscontrato: il difensore ha subito una lesione del menisco. La prognosi iniziale parla di uno stop di “oltre un mese”, ma i tempi esatti del rientro in campo saranno resi noti solo dopo l’intervento chirurgico a cui il giocatore si sottoporrà. L’assenza di Gatti è un duro colpo per la difesa di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
