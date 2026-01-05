Juve-Chiesa ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool
La Juventus valuta un possibile ritorno di Federico Chiesa, in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. La squadra cerca un sostituto per Yildiz e i contatti con il Liverpool suggeriscono un interesse concreto verso l'azzurro. Questa trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità importante per rafforzare l’attacco dei bianconeri in vista della seconda parte della stagione.
(Adnkronos) – Federico Chiesa torna alla Juventus? Scenario possibile sul mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un vice-Yildiz nella sessione di trattative di gennaio e il nome dell'azzurro stuzzica la dirigenza per più motivi. Intanto, perché l'attaccante ha già vestito la maglia della Juventus e dunque tornerebbe in un ambiente, quello della Continassa, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Calciomercato, Federico Chiesa tornerà alla Juve? Avviati i contatti con il Liverpool
Leggi anche: Chiesa alla Juve: cosa pensa l’esterno del ritorno a Torino! La posizione dei bianconeri e del Liverpool sul clamoroso affare di gennaio
Napoli, ritorno di fiamma per Lookman in caso di partenza di Lang o Lucca; Napoli, Manna: Lucca? Aperti a varie soluzioni. Ci aspettiamo molto da Lang; Chiesa, ritorno di fiamma con la Juventus?; Juventus, ritorno di fiamma per Chiesa?.
Juve-Chiesa, ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool - Yildiz nella sessione di trattative di gennaio e il nome dell’azzurro stuzz ... sassarinotizie.com
Juventus, avviati i primi contatti con Chiesa: la decisione finale spetta al Liverpool - In questi primi giorni di mercato la formazione bianconera è alla ricerca di nuovi profili da inserire in organico. tuttomercatoweb.com
Chiesa, il calciomercato Juve si accende! "Primo contatto ufficiale tra i club" - Un anno dopo la cessione ai Reds orchestrata da Motta e Giuntoli, i bianconeri orchestrano il possibile ritorno dell'attaccante: i dettagli ... msn.com
#Chiesa #Juventus Le ultime sulla trattativa x.com
La #Juve infiamma il mercato invernale: secondo Fabrizio #Romano c'è stato un contatto formale per il clamoroso ritorno di Federico #Chiesa a Torino. L'ala azzurra è il profilo scelto da Luciano #Spalletti per garantire imprevedibilità e qualità nel suo sc - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.