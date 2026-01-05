Juve-Chiesa ritorno di fiamma? Contatti avviati tra i bianconeri e il Liverpool

La Juventus valuta un possibile ritorno di Federico Chiesa, in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. La squadra cerca un sostituto per Yildiz e i contatti con il Liverpool suggeriscono un interesse concreto verso l'azzurro. Questa trattativa potrebbe rappresentare un’opportunità importante per rafforzare l’attacco dei bianconeri in vista della seconda parte della stagione.

(Adnkronos) – Federico Chiesa torna alla Juventus? Scenario possibile sul mercato. I bianconeri sono alla ricerca di un vice-Yildiz nella sessione di trattative di gennaio e il nome dell'azzurro stuzzica la dirigenza per più motivi. Intanto, perché l'attaccante ha già vestito la maglia della Juventus e dunque tornerebbe in un ambiente, quello della Continassa, che .

