Calciomercato Federico Chiesa tornerà alla Juve? Avviati i contatti con il Liverpool
Federico Chiesa potrebbe tornare alla Juventus, con i contatti avviati con il Liverpool. L’esterno italiano sembra favorevole a un ritorno in Serie A, motivato anche dalla possibilità di rientrare in nazionale in vista dei prossimi Mondiali. La situazione è in evoluzione, e le trattative potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. Restano da monitorare gli sviluppi tra le parti coinvolte.
L'esterno sembrerebbe più che convinto di un ritorno sul campo in Italia, anche nella speranza di ottenere una convocazione dal ct Gattuso in vista dei Mondiali. L'operazioni, però, risulta più complessa del previsto a causa delle chiusura del Liverpoo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Calciomercato Juve: l’Arsenal piomba su quel bianconero! Avviati contatti con il suo entourage. La situazione
Leggi anche: Calciomercato Juve, Al-Ittihad sull’obiettivo bianconero: avviati già i contatti con il calciatore. Il club attende l’offerta ufficiale
Chiesa, aumenta la concorrenza: la Juventus contatta il giocatore per un clamoroso ritorno - Il Napoli è interessato a Federico Chiesa, a maggior ragione qualora Noa Lang dovesse andar via in questo mercato di gennaio. tuttonapoli.net
Chiesa, il calciomercato Juve si accende! "Primo contatto ufficiale tra i club" - Un anno dopo la cessione ai Reds orchestrata da Motta e Giuntoli, i bianconeri orchestrano il possibile ritorno dell'attaccante: i dettagli ... msn.com
Pagina 1 | Chiesa, il calciomercato Juve si accende! "Primo contatto ufficiale tra i club" - Un anno dopo la cessione ai Reds orchestrata da Motta e Giuntoli, i bianconeri valutano il possibile ritorno dell'attaccante: i dettagli ... tuttosport.com
Ora Federico #Chiesa può diventare un’opzione per diversi club di Serie A #calciomercato x.com
Federico Chiesa è un esubero per Slot: la Juventus osserva e prepara il colpo low cost per riportarlo a casa. L'esterno azzurro cerca riscatto in Serie A. #Chiesa #Juve #Liverpool #Calciomercato #juventusnews24 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.