Calciomercato Federico Chiesa tornerà alla Juve? Avviati i contatti con il Liverpool

Federico Chiesa potrebbe tornare alla Juventus, con i contatti avviati con il Liverpool. L’esterno italiano sembra favorevole a un ritorno in Serie A, motivato anche dalla possibilità di rientrare in nazionale in vista dei prossimi Mondiali. La situazione è in evoluzione, e le trattative potrebbero portare a sviluppi nelle prossime settimane. Restano da monitorare gli sviluppi tra le parti coinvolte.

L'esterno sembrerebbe più che convinto di un ritorno sul campo in Italia, anche nella speranza di ottenere una convocazione dal ct Gattuso in vista dei Mondiali. L'operazioni, però, risulta più complessa del previsto a causa delle chiusura del Liverpoo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

