Jessica Moretti chi è davvero la proprietaria del Constellation

Jessica Moretti è riconosciuta come la proprietaria del Constellation, un locale noto nel panorama notturno. Recentemente, è al centro di discussioni legate a un episodio che ha coinvolto il locale, trasformando una serata di festa in un evento tragico. In questo articolo, analizzeremo i fatti e la figura di Jessica Moretti, cercando di offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

Screenshot Da giorni non si parla d'altro: una notte di festa che si trasforma in incubo, un locale alla moda, decine di ragazzi che non tornano più a casa. Ma dietro le luci al neon di quel posto diventato una trappola c'è una coppia che ora tutti vogliono conoscere meglio. E soprattutto c'è lei, Jessica Moretti. Il suo nome è finito ovunque, associato a quella discoteca di Crans-Montana che nella notte di Capodanno si è trasformata nello scenario di una tragedia immensa. Mentre le famiglie delle vittime piangono e aspettano risposte, la domanda che rimbalza sui social e nei media è una sola: chi è davvero la donna che stava alla guida del Constellation? La coppia del Constellation al centro dell'indagine. "Non riusciamo a dormire né a mangiare. Stiamo tutti molto male", dice Jacques Moretti, gestore di 'Le Constellation' a Crans-Montana insieme alla moglie Jessica Moretti. E assicura collaborazione: "Faremo tutto il possibile per contribuire a chi Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation (lei figlia d'un pompiere): «Tutto secondo le regole, 3 controlli in 10 anni»

