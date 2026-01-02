Crans-Montana Si scopre di chi è figlia Jessica Moretti proprietaria del Constellation Da non crederci

Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia della notte di Capodanno in cui sono morte almeno 47 persone. Questa scoperta svela la loro identità e lega il locale a un evento che ha suscitato grande attenzione e dolore nella comunità.

