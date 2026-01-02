Jessica Moretti chi è davvero la proprietaria del Constellation

Jessica Moretti è la proprietaria del Constellation, locale noto per la sua atmosfera alla moda. Recentemente, è al centro di un'inchiesta riguardante una notte di festa che si è trasformata in tragedia, coinvolgendo numerosi giovani. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, portando alla luce questioni sulla sicurezza e sulla gestione del locale. Di seguito, approfondiamo chi è Jessica Moretti e cosa si sa sulla vicenda.

Da giorni non si parla d'altro: una notte di festa che si trasforma in incubo, un locale alla moda, decine di ragazzi che non tornano più a casa. Ma dietro le luci al neon di quel posto diventato una trappola, c'è una coppia che ora tutti vogliono conoscere meglio. E soprattutto c'è lei, Jessica. Il suo nome è finito ovunque, associato a quella discoteca che nella notte di Capodanno si è trasformata nello scenario di una tragedia immensa. Mentre le famiglie delle vittime piangono e aspettano risposte, la domanda che rimbalza sui social e nei media è una sola: chi è davvero la donna che stava alla guida del Constellation di Crans-Montana? La coppia del Constellation, i Moretti al centro della tempesta.

