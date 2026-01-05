Nella notte, alle 3:21, le Marche sono state colpite da un terremoto di magnitudo 3,8, con epicentro tra Macerata e Fermo. La scossa, breve e netta, ha svegliato molti abitanti della zona, provocando preoccupazione. Un evento improvviso che ricorda l’importanza di essere preparati e di monitorare le eventuali conseguenze di questi fenomeni naturali.

Una scossa netta, breve, avvertita nel silenzio della notte. Alle 3:21 un terremoto di magnitudo 3,8 ha interessato le Marche, con epicentro nell’area al confine tra le province di Macerata e Fermo, svegliando molti residenti della zona. Secondo i dati dell’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto un ipocentro a 24 chilometri di profondità. L’ epicentro è stato localizzato a circa 3 chilometri dai comuni maceratesi di Sant’Angelo in Pontano e Penna San Giovanni, e a 6 chilometri dal comune fermano di Falerone. Alla scossa principale è seguita una replica di magnitudo 3,1, registrata sette minuti dopo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, terremoto nella notte, tutto all’improvviso. Cosa succede

Leggi anche: Italia, terremoto nella mattina. Cosa succede: la scossa

Leggi anche: Terremoto, tutto in un attimo. Italia, due scosse nella notte: paura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Terremoto di magnitudo 3.5 sull'alto Appennino tra Romagna e Toscana; Ancora due scosse di terremoto nella notte: prosegue lo sciame sismico in Appennino; Terremoto di magnitudo 3,8 nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo; Terremoto tra Romagna, Toscana e Marche, sciame sismico nella notte: «La scossa più forte alle 3.36». Cosa sta succedendo.

Terremoto Marche, scossa 3.8 fra Macerata e Fermo: nella notte registrati oltre 30 eventi sismici - Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica ... msn.com