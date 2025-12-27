ITALIA – Una nuova scossa di terremoto è stata registrata durante la mattina di questo sabato 27 dicembre riportando l’attenzione sull’andamento dell’ attività sismica della regione nel sud della penisola italiana. L’evento, classificato come magnitudo ML 2.7, rientra in un quadro di vigilanza costante da parte degli enti di monitoraggio nazionali. Nuova scossa di terremoto in sud Italia. Secondo le prime informazioni raccolte, il sisma è stato percepito in maniera lieve dalla popolazione residente nelle aree più vicine all’epicentro. La profondità ipocentrale, relativamente alta, ha contribuito a ridurre gli effetti del movimento tellurico in superficie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, terremoto nella mattina. Cosa succede: la scossa

