Terremoto tutto in un attimo Italia due scosse nella notte | paura

Due terremoti ravvicinati sono stati registrati nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 ottobre dall’ Ingv. Le due scosse, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, hanno interessato l’area del Tirreno meridionale e la provincia di Catania, facendo tornare la paura tra gli abitanti di diverse zone della Sicilia orientale. La prima scossa, di magnitudo 2,8, è stata registrata alle 23:39 a Ragalna, nel Catanese, a circa un chilometro dal centro abitato e a una profondità di 10 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente ai piedi dell’ Etna, soprattutto nei comuni di Paternò, Nicolosi e Belpasso, dove alcune persone sono scese in strada per precauzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
