Iran pianista Bahrami | Trump punta ai nostri soldi altro che diritti umani

Il pianista iraniano Bahrami commenta le tensioni tra Iran e Stati Uniti, affermando che le azioni di Trump mirano principalmente a controllare le risorse economiche del paese, piuttosto che a difendere i diritti umani. Secondo lui, si tratta di una vera e propria guerra economica, che elimina ogni diritto e sovranità, evidenziando le conseguenze di queste politiche sulle società iraniane.
''Qui siamo di fronte a guerre di conquista economica, fatte cancellando ogni diritto'', ha detto il maestro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
