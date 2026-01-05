Iran pianista Bahrami | Trump punta ai nostri soldi altro che diritti umani

Il pianista iraniano Bahrami commenta le tensioni tra Iran e Stati Uniti, affermando che le azioni di Trump mirano principalmente a controllare le risorse economiche del paese, piuttosto che a difendere i diritti umani. Secondo lui, si tratta di una vera e propria guerra economica, che elimina ogni diritto e sovranità, evidenziando le conseguenze di queste politiche sulle società iraniane.

“Trump punta all’Iran solo perché quinto produttore del petrolio mondiale e ricco di gas. Nessun interesse umanitario”: l’attacco del maestro Bahrami - Il pianista iraniano Ramin Bahrami commenta le minacce di Trump all'Iran: "Solo interessi economici, come per Venezuela" ... ilfattoquotidiano.it

Ramin Bahrami. "Le bombe di Israele non fermano i barbari" - Il momento è drammatico e non si può infiammare ancora di più un mondo che sta già bruciando. huffingtonpost.it

"Trump vuole i nostri soldi", il pianista Bahrami avvisa l'Iran x.com

TEHERAN: "REGIME SIONISTA VUOLE MINARE L'UNITA' NAZIONALE DELL'IRAN" "Il regime sionista sta sfruttando le attuali proteste in Iran per seminare discordia tra gli iraniani e minare l'unità nazionale". Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Est - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.