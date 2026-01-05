Iran | Teheran ' nessuna indulgenza contro i ' rivoltosi' '

In Iran, le autorità di Teheran hanno dichiarato che non ci sarà indulgenza nei confronti dei manifestanti coinvolti nelle recenti proteste. La posizione ufficiale sottolinea un approccio deciso e fermo, evidenziando la volontà di mantenere l’ordine pubblico senza tollerare atteggiamenti di protesta. Questa dichiarazione rappresenta un elemento importante nell’evoluzione della situazione politica e sociale nel paese.

Teheran, 5 gen. (AdnkronosAfp) - La giustizia non mostrerà "alcuna indulgenza" nei confronti dei "rivoltosi". Lo ha detto il capo della Magistratura iraniana Gholamhossein Mohseni Ejeï, nel nono giorno di proteste nel Paese, pur riconoscendo il diritto legittimo a manifestare per rivendicazioni economiche. "Ordino al procuratore generale e ai procuratori di tutto il Paese di agire in conformità con la legge e con determinazione contro i rivoltosi e coloro che li sostengono e di non mostrare alcuna indulgenza né compiacenza", ha dichiarato Mohseni Ejeï, citato dall'agenzia di stampa del potere giudiziario Mizan, aggiungendo che "la Repubblica islamica ascolta i manifestanti e i critici e li considera distinti dai rivoltosi".

