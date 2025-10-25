Ranucci | Gasparri ' offrirò a Conte un caffè all' hotel Plaza'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Vedo che Conte, stalinista con pochette e compagna con problemi esattoriali, mi nega il diritto di critica a sé e ai suoi simili. Gli offrirò un caffè all'Hotel Plaza come merita un majorino minore”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

