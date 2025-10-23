L’ira di Putin su Trump | Sanzioni Usa atto ostile e inutile E minaccia rappresaglie schiaccianti se Kiev avrà i Tomahawk – La diretta

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto a un possibile  congelamento del fronte di guerra  come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di  fermare le ostilità lungo le linee attuali. Ha poi precisato che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha aggiunto di averne parlato anche con il presidente statunitense Donald Trump. Intanto secondo quanto affermato da Kiev è arrivato il via libera all’invio del sistema Patriot per gli ucraini. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217ira putin trump sanzioniLa rabbia di Putin per le sanzioni di Trump, Pechino blocca l’acquisto di petrolio russo - Dopo aver varato nuove sanzioni contro le maggiori compagnie petrolifere russe, Donald Trump ha approvato l’invio di nuovi sistemi Patriot all’Ucraina. Si legge su editorialedomani.it

l8217ira putin trump sanzioniUcraina, Trump sanziona i giganti del petrolio. Putin: “È un atto ostile. I Tomahawk? La nostra risposta sarebbe schiacciante”. Jet russi violano lo spazio aereo lituano - La risposta della Russia se dovesse essere attaccata con missili Tomahawk sarebbe “molto forte, se non schiacciante “. ilfattoquotidiano.it scrive

l8217ira putin trump sanzioniPutin, 'le sanzioni degli Usa sono un atto ostile' - Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ira Putin Trump Sanzioni