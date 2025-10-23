L’ira di Putin su Trump | Sanzioni Usa atto ostile e inutile E minaccia rappresaglie schiaccianti se Kiev avrà i Tomahawk – La diretta

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aperto a un possibile congelamento del fronte di guerra come primo passo verso un accordo di pace. Durante una visita in Norvegia mercoledì 23 ottobre, ha definito «un buon compromesso» l’ipotesi di fermare le ostilità lungo le linee attuali. Ha poi precisato che non si tratterebbe di una resa ma di un cessate il fuoco «necessario per avviare qualsiasi trattativa». Zelensky ha aggiunto di averne parlato anche con il presidente statunitense Donald Trump. Intanto secondo quanto affermato da Kiev è arrivato il via libera all’invio del sistema Patriot per gli ucraini. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La decisione del presidente Usa Donald Trump di alzare la pressione su Putin per arrivare a un accordo sull'Ucraina. Gli investitori si concentrano sui numeri delle società: bene Nokia, corre Kering che sostiene il lusso europeo, ripiega Roche. A Milano - facebook.com Vai su Facebook

Trump sull'incontro saltato con Putin: "Non voglio perdere tempo" - X Vai su X

La rabbia di Putin per le sanzioni di Trump, Pechino blocca l’acquisto di petrolio russo - Dopo aver varato nuove sanzioni contro le maggiori compagnie petrolifere russe, Donald Trump ha approvato l’invio di nuovi sistemi Patriot all’Ucraina. Si legge su editorialedomani.it

Ucraina, Trump sanziona i giganti del petrolio. Putin: “È un atto ostile. I Tomahawk? La nostra risposta sarebbe schiacciante”. Jet russi violano lo spazio aereo lituano - La risposta della Russia se dovesse essere attaccata con missili Tomahawk sarebbe “molto forte, se non schiacciante “. ilfattoquotidiano.it scrive

Putin, 'le sanzioni degli Usa sono un atto ostile' - Le nuove sanzioni alla Russia annunciate da Donald Trump sono un atto ostile e non rafforzano le relazioni russo- Riporta ansa.it