Inzaghi-Acerbi contatti avviati | de Vrij resta all’Inter

L’Inter sta valutando alcune mosse per rinforzare la propria linea difensiva. Secondo le ultime informazioni, il club arabo allenato da Simone Inzaghi avrebbe avviato contatti con Francesco Acerbi, considerato un possibile nuovo rinforzo. Tuttavia, la società nerazzurra ha confermato che de Vrij rimarrà in squadra, mantenendo stabile il reparto difensivo. La situazione continua a evolversi mentre si definiscono le strategie di mercato.

Si muove qualcosa attorno alla difesa dell'Inter. Secondo informazioni raccolte in redazione, il club arabo allenato da Simone Inzaghi avrebbe individuato in Francesco Acerbi il profilo su cui intervenire, con una scelta maturata direttamente dalla società e non su richiesta dei nerazzurri. Alla base, anche il rapporto professionale solido tra Inzaghi e il difensore. Se l'operazione dovesse andare in porto, Stefan de Vrij resterebbe all' Inter almeno fino al termine della stagione, senza scossoni immediati nel reparto centrale. I dettagli della formula non sono ancora emersi: sul tavolo restano sia l'ipotesi del prestito sia una cessione a titolo definitivo, con condizioni economiche da definire.

