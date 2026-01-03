Calciomercato Inter de Vrij o Acerbi | chi in cambio di Cancelo all’Al Hilal? La richiesta di Inzaghi

Nel calciomercato dell'Inter, si discute sulle possibili contropartite per il trasferimento di Cancelo all’Al Hilal. Inzaghi ha espresso una preferenza tra de Vrij e Acerbi, indicando quale dei due giocatori sarebbe più idoneo come scambio. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione alle strategie di mercato e alle decisioni tecniche del club.

Inter News 24 Calciomercato Inter, de Vrij o Acerbi: chi in cambio di Cancelo all'Al Hilal? Svelata la richiesta di Inzaghi: ecco il suo preferito tra i due. Il pressing dell'Inter per riportare in Italia Joao Cancelo si fa sempre più insistente. Con l'infermeria che ha privato Cristian Chivu della spinta di Denzel Dumfries, la dirigenza dei nerazzurri ha individuato nell'ex laterale della Juventus il profilo perfetto per garantire qualità ed esperienza immediata sulla fascia destra. La trattativa con l' Al Hilal sta entrando nel vivo e potrebbe sbloccarsi grazie a uno scambio tecnico di alto livello.

