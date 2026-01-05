Brando commenta la vittoria del Follonica Gavorrano contro il Cannara, definendo la gara anomala ma meritata. I tre punti ottenuti rappresentano un importante passo avanti per la squadra, che con questo risultato si distingue dalla zona playout. L’esito positivo permette di respirare di nuovo fiducia e di riaccendere l’entusiasmo tra i tifosi e la squadra, segnando un momento di svolta nella stagione.

Tre punti come una boccata d’ossigeno. Tre punti per riemergere dalla zona playout. Il successo di ieri nello scontro salvezza col Cannara riporta il sereno in casa Follonica Gavorrano con la momentanea uscita dalla zona playout ed un ritrovato entusiasmo. Su un campo pesantissimo, reso quasi ingiobabile dalla pioggia, i ragazzi di Brando hanno tirato fuori unghie ed artigli. "Era difficile fare una partita diversa. Una gara un po’ anomala che sfugge da ogni analisi tecnico-tattica – ha spiegato a fine incontro l’allenatore dei biancorossoblù -. Credo che sia stata una vittoria importante per noi, al di là dell’importanza per la classifica ". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste. Brando è soddisfatto: "Gara anomala per tutti. Ma vittoria meritata»

