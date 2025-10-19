Benevento-Potenza Auteri | Vittoria meritata ora a Catania una gara stimolante
Tempo di lettura: 2 minuti Sei punti, sei gol fatti in due partite casalinghe e la vetta della classifica ritrovata, complice il ko della Salernitana a Catania. Meglio di così non poteva andare per il Benevento, che ha regolato (2-0) senza particolari affanni il Potenza. Getta acqua sul fuoco dell’eccessivo entusiasmo in sala stampa mister Auteri, sicuro che la strada che ha davanti la Strega sarà ancora ricca di insidie: ANALISI – “Loro sono una squadra che quando si difende lascia sempre tre davanti. In avvio abbiamo fatto qualche errore di troppo in fase di transizione. Non ci sono stati grandi pericoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
