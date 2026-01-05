Interviene per difendere l’amico minacciato da un rapinatore e si becca due coltellate | grave 15enne

Un episodio di cronaca si è verificato a Milano, dove due quindicenni sono stati fermati da un uomo armato di coltello. Uno dei ragazzi, intervenendo per difendere l’amico minacciato, è stato colpito e ferito gravemente. L’episodio evidenzia i rischi legati alla presenza di minori in situazioni di pericolo e solleva questioni sulla sicurezza urbana. La vicenda è sotto indagine delle autorità competenti.

Milano, 5 gennaio 2026 – I due quindicenni bloccati in strada da un uomo armato di coltello. "Dammi il tuo giubbotto", dice lo sconosciuto a uno dei minorenni, entrambi italiani, puntandogli contro l'arma. A quel punto, l'amico interviene in sua difesa e viene colpito con almeno due fendenti al volto e all'addome. Poi l'aggressore, descritto come verosimilmente di origini nordafricane, scappa a piedi. È la sequenza choc andata in scena nel pomeriggio di lunedì 5 gennaio all'altezza del civico 232 di viale Sarca, in zona Bicocca. Grave in ospedale. Stando alle prime informazioni, il quindicenne, residente nell'hinterland con i genitori, è stato trasportato al Niguarda in gravi condizioni, anche se le prime informazioni escludono per fortuna il pericolo di vita.

