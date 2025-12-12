Titolare di una enoteca minacciato con le forbici da un rapinatore

12 dic 2025

Un titolare di un’enoteca all'Esquilino è stato minacciato con un paio di forbici da un rapinatore durante un tentativo di furto. L’episodio si è verificato in un momento di tensione, lasciando la vittima sotto shock. La rapina si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza dei commercianti nella zona.

Minacciato con un paio di forbici da un rapinatore. Vittima il titolare di una enoteca all'Esquilino. In manette è finito un 29enne italiano, senza dimora e già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione Roma Quirinale per estorsione aggravata dall'utilizzo di arma. Romatoday.it

