Coltellate all’Arco della Pace grave un 18enne | lui e un amico aggrediti da un gruppo rivale poi sparito

MIlano – Un ragazzo colpito con una bottigliata in testa. Un altro accoltellato sotto l’orecchio e all’addome. Sangue ieri notte all’Arco della Pace. Il più grave, italiano di 18 anni, è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale Niguarda dove ha affrontato un intervento chirurgico e nel corso della giornata le sue condizioni sono lentamente migliorate. Risse e aggressioni, una lunga scia di sangue a Milano: nella notte sei giovani accoltellati Le Volanti del commissariato Sempione e dell’Ufficio prevenzione generale della Questura sono intervenute alle 2.15 in via Camoens, accanto alla Triennale, dove i feriti sono stati soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

